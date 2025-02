Was geschieht beim Unterricht zur Mundgesundheit?

Wer in der Schweiz zur Schule ging, kann sich wahrscheinlich noch an den Mundgesundheitsunterricht erinnern. An das gemeinsame Zähneputzen im Klassenzimmer, die manchmal etwas eklige Zahnpasta und an die «Zahnputztante», die an einem grossen Gebiss zeigte, wie man die Zähne richtig putzt. «Offiziell sprechen wir heute von Schulzahnpflege-Instruktorinnen. Aber viele der Instruktorinnen empfinden auch Kosenamen wie Zahnputztante oder Zahnputzfee nicht negativ», sagt Bettina Richle, Geschäftsführerin der Stiftung für Schulzahnpflege-Instruktorinnen SZPI. Die Stiftung unterstützt Gemeinde- und Schulbehörden in der Förderung der Mundgesundheit, erstellt Unterrichtsmaterial und bildet die Schulzahnpflege-Instruktorinnen aus. Der weibliche Begriff im Stiftungsnamen ist dabei übrigens nicht unberechtigt: Knapp 800 Instruktorinnen in der Deutschschweiz stehen nicht einmal einer Handvoll Instruktoren gegenüber. Oftmals sind es Familienfrauen, die die Aufgabe im Minipensum übernehmen. Ausgebildete Dentalhygienikerinnen, Dental- oder Prophylaxeassistentinnen. Aber auch Personen ohne zahnmedizinische Ausbildungen, die sich über die SZPI-Kurse aus- und weiterbilden.