Was ist eigentlich eine Eileiterschwangerschaft?

Da der Eileiter nicht für die Versorgung eines Embryos gemacht ist und dieser bei einer Eileiterschwangerschaft darum nicht genügend Nährstoffe erhält, endet die Eileiterschwangerschaft meist innerhalb der ersten drei Monate von allein. Gefährlich wird es, wenn die Wand des Eileiters reisst. Das kann etwa durch das Wachsen des Embryos oder durch den Abgang geschehen. In diesen Fällen gelangt – wie bei Florence Welch – Blut in den Bauchraum. Dabei kann es sich um erhebliche Mengen handeln und in den schlimmsten Fällen können die Blutungen zu Kreislaufversagen und zu einem lebensgefährlichen Schock führen.