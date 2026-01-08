Die Trauer hört nie auf: Oft schwindet das Verständnis für die Trauer der Eltern mit der Zeit. Nach ungefähr einem Jahr geht die Gesellschaft laut Petra Zürchers Erfahrung davon aus, dass Trauernde zu einem Abschluss finden sollten. Für Eltern hört die Trauer jedoch nie auf. «Man hat zwar die verschiedenen Trauerphasen durchlaufen, von der Ohnmacht über erlösende oder auch erdrückende Tränen bis hin zur Wut und wieder zurück. Man lernt mit der Zeit, damit zu leben. Die Trauer bricht aber immer wieder aus. Vor allem an Triggertagen wie Geburtstag, Todestag und Weihnachtens»