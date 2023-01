Was Männer dem Väterberater über Mütter verraten

Sind die Väter selbst denn zufrieden mit der Arbeitsteilung zu Hause? Die Debatte dreht sich ja meistens um die Care-Arbeit, von der die Frauen nach wie vor den grösseren Anteil übernehmen. Bezüglich Erwerbsarbeit leisten jedoch die Väter mehr.

In Umfragen sagen 75 Prozent der Väter, sie würden lieber weniger ausser Haus arbeiten, aber nur ein kleiner Teil macht das, und die meisten davon haben dann ein 80- bis 90-Prozent-Pensum. Dazu trägt unter anderem die Lohnungleichheit bei, sodass es vielen Paaren gar nicht möglich ist, Erwerbs- und Care-Arbeit 50/50 zu teilen, weil das Geld sonst nicht reicht. Wichtig ist, dass man sich als Eltern bewusst ist, was man will, und sich entsprechend einrichtet – ohne sich dann von überall her Vorwürfe anzuhören. Auch ein Vollzeit erwerbstätiger Vater kann eine gute Bindung zu seinen Kindern aufbauen. Indem er nicht nur am Wochenende super Unternehmungen mit ihnen macht, sondern auch da ist, wenn Fürsorge gefragt ist: am Wickeltisch, zum Trösten, etc.