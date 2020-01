Was tun, wenn das Kind plötzlich vegan essen will?

Zwei Ihrer Kinder ernähren sich vegan. Wie kam es dazu?

Vor einiger Zeit habe ich für Greenpeace einen Atlas über pflanzliche Proteine verfasst. Diese Arbeit hat die Kinder natürlich geprägt, ich bin also ein wenig selber schuld. Vor allem mein Sohn ist recht strikt. Es fing an mit einem Jahr, in dem er sich vegetarisch ernährte, was mittlerweile rund die Hälfte meiner acht Kinder tut. Das empfand ich nicht als grosse Herausforderung im Alltag. Vor einem Jahr schliesslich hat mein Sohn auf vegane Ernährung umgestellt und mich vor vollendete Tatsachen gestellt.