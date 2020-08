Die Menstruationsexpertin hat ihre langjährigen Erfahrungen bereits mit über 700 Frauen in zahlreichen Onlinekursen und Workshops geteilt. Im Herbst bringt sie ihr erstes Buch «Back to the Roots» heraus, vollgepackt mit alltagstauglichen Tipps, von denen wir im Vorfeld exklusiv ein paar mit euch teilen.