Darum sind aktivere Kinder resilienter gegen Stress

Genau genommen stellte sich bei der Untersuchung heraus, dass die Probanden, die sich täglich mehr als eine Stunde bewegten, weniger vom Stresshormon Cortisol ausschütteten als die weniger aktiven Kinder. Wie stark die körperliche Stressreaktion der Kinder ausfiel, testeten die Forschenden über die Konzentration des Stresshormons Cortisol im Speichel. Die Resultate veröffentlichten die Forschende im «Journal of Science and Medicine in Sport».