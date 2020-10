Warum gibt es immer noch diese negative Einstellung und Vorurteile gegenüber Einzelkindern?

Ein Teil der Vorurteile ist wohl historisch bedingt, da Kinder früher meist in grösseren Familien aufgewachsen sind. Erst durch die Pille und mehr berufstätige Mütter verringerte sich in vielen Familien die Zahl der Kinder. Warum jemand solche Vorurteile hat, hängt aber auch stark von seiner eigenen Lebenssituation und Erlebnissen ab. Klar ist: Von der Psychologie her gibt es keine Gründe, warum ein Kind unbedingt mit Geschwistern aufwachsen sollte. Eltern brauchen also nicht generell mehrere Kinder zu produzieren, damit ihr Erstgeborenes nicht traumatisiert wird … (lacht)