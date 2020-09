In ihrer neusten «Pischi-Lesung» nahm «Pony M.» alias Yonni Moreno Meyer, 38, gemeinsam mit ihrem Ehemann vor der Kamera Platz und beantwortete mit ihm die Fragen der Facebook-Follower rund um ihr Familienleben mit Baby Nicolas. Michael Moreno erzählte im Livestream unter anderem, wie er sich organisierte, als sich seine Frau wegen ihrer postpartalen Depression in einer psychiatrischen Klinik behandeln liess, welcher Promi seinen Heiratsantrag vermasselte oder was ihn am Vatersein am meisten überraschte. Und das Paar sprach offen über seine Familienplanung.