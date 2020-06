Schon in früheren Posts und Texten erwähnte die Bloggerin, Kolumnistin, Comedienne und studierte Psychologin «Pony M.» alias Yonni Meyer ihre Postpartale Depression: Sie habe das Leben seit der Geburt ihres Sohnes in all seinen Extremen, in seiner buntesten Pracht und mit seinen tiefsten Abgründen nochmals neu kennengelernt, schrieb sie etwa, als der kleine Nicolas sechs Monate alt war. «Ich ging an meine physischen und psychischen Grenzen und darüber hinaus. Manchmal war ich so verzweifelt, dass ich nicht wusste, ob ich das alles überlebe. Und trotzdem würde ich all das noch einmal machen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Wie wunderbar, dass du unser Kind bist, kleiner Nicolas.»