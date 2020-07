Was tat ihnen in dieser Zeit besonders gut?

Freie Zeit für mich zu haben. Ich habe meinen Sohn oft abgegeben. So konnte ich Distanz schaffen von den schlechten Erlebnissen und mich darauf freuen, ihn am Abend wieder in die Arme zu schliessen. Das empfahlen mir die Fachleute immer wieder: «Geben sie ihr Kind ab und schlafen sie.» Bei meiner Familie wusste ich meinen Sohn zum Glück in guten Händen.