Wie erkläre ich meinen Eltern, dass sie nie Grosseltern werden?

Zeitpunkt und Ort bewusst wählen

Der Entscheid, keine Kinder zu haben, kommt bei den wenigsten über Nacht – im Idealfall führst du deine Eltern langsam und mit der Zeit an deine Entscheidung heran. Ist ein klärendes Gespräch nötig, suche einen ruhigen Moment mit genügend Zeit aus, damit ihr ungestört und ohne Hektik reden könnt. Am besten an einem Ort, an dem sich alle wohlfühlen – im Elternhaus beim Kaffee vielleicht, oder bei dir zuhause auf dem Balkon. Bist du in einer Beziehung, lohnt es sich allenfalls, den Partner oder die Partnerin mitzubringen, um deutlich zu machen, dass ihr diese Entscheidung gemeinsam fällt. Das zeigt eine geschlossene Front und ihr unterstützt euch gegenseitig.