Corona, du Spielverderber!

Wie feiern wir jetzt den perfekten Kinder-Geburtstag?

Die meisten Kinder lieben ihren Geburtstag und möchten ihn mit ihren Freunden auch richtig feiern. Doch in einer Zeit, in der Ansteckungen mit Covid-19 an jeder Ecke lauern, gestaltet es sich schwierig, den Kleinen ihren Wunsch nach grosser Fete zu erfüllen. Ausser man heisst Jessica Alba...