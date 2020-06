Auch Starkoch Andreas Caminada, 43, genoss während des Lockdowns mehr Zeit mit seinen beiden Söhnen Finn, 6, und Cla, 4, sowie seiner Frau Sarah, 42, weil sein Restaurant Schloss Schauenstein in Fürstenau GR geschlossen war. Dabei machte er sich Gedanken darüber, was ihm für die Zukunft wichtig ist: «Ganz klar meine Familie», sagt er im Interview mit der Schweizer Illustrierten. «Ich war immer unter Strom. Jetzt möchte ich mehr für meine Söhne da sein.» Er wolle sie bewusst erleben und aufwachsen sehen. «Ich will kein Papa sein, der nur alle paar Wochen präsent ist», sagt er. Deshalb sein Fazit nach dem Lockdown: «Ich werde in Zukunft auf Reisen ins Ausland verzichten.»