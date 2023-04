Die Schlafenszeit geben Experten vor, oder? Eigentlich zeigt das Kind sehr deutlich an, wann es ein sogenanntes «Schlaffenster» erreicht hat. Das ist ein Zustand der Müdigkeit, in dem ein Kind sehr unkompliziert einschlafen kann. Auf diese Schlaffenster folgt in der Regel eine rund 60-minütige Zeitspanne des Überdrehtseins. Hat man das Schlaffenster also verpasst, weil man der Meinung ist, Schlafenszeit sei erst später, wird es später deutlich schwieriger, das Baby wieder zu beruhigen. Schlaffenster erkennt man an folgenden Merkmalen: Das Kind hat einen starren Blick, es reibt sich Augen und Ohren und wendet das Gesicht ab. Natürlich können Eltern versuchen, durch strukturierte Tage einen gewissen Rhythmus und eine feste Schlafenszeit zu fördern. Wer jedoch auf der Schlafenszeit beharrt, obwohl ein Kind putzmunter ist oder aber umgekehrt, das Kind wachzuhalten versucht, obwohl es sichtbar müde ist, tut sich selbst keinen Gefallen. Übermüdete Kinder schlafen nämlich noch schlechter als erholte. Das ist – leider wahr – sogar einer der fünf häufigsten Eltern-Fehler, die den Babyschlaf sabotieren.