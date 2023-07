Prof. Alexander Möller, wie gefährdet sind Kinder in der Schweiz durch schlechte Luftqualität?

Die Zahlen, welche die EUA veröffentlicht hat, sind besorgniserregend, das ist klar. Allerdings muss man sagen, dass es in Europa sehr grosse Unterschiede gibt. Ein Kind, das in London aufwächst, erfährt eine komplett andere Schadstoffexposition als ein Kind in Zürich. Von daher kann man diese Zahlen nicht proportional auf die Schweiz ummünzen.