Wie sehr unsere gesellschaft noch in alten Rollenbildern gefangen ist, zeigt der Diskurs, der um eine Broschüre der Stadtzürcher Fachstelle für Gleichstellung entfacht ist. Sie entstand im Rahmen des Schulentwicklungsprogramms «Gleichstellung in der Schule», das sich an alle professionell Tätigen an Schulen richtet, zum Beispiel Schulleitung, Lehrpersonen oder Sozialarbeiterinnen und -arbeiter.