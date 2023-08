Tipps für mehr Tempo

Wie trödelnde Kinder schneller in die Gänge kommen

Sie löffeln ihre Cornflakes in Zeitlupe, nagen gedankenversunken an ihrer Zahnbürste herum und höckeln vor sich her träumend neben ihren Schuhen, anstatt diese einfach anzuziehen. Heute auch schon einen kleineren Nervenzusammenbruch erlitten, bevor ihr es mit euren Kindern endlich aus dem Haus geschafft habt? Hier sieben Tipps, was kleine Tagträumer morgens auf Touren bringt.