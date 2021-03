Bei unserem Jüngsten etwa war der Fall schon mit zwei Jahren klar: Damals brauchte er abends jeweils so lange, bis er endlich einschlief, dass unser Kinderarzt bei der Zweijahreskontrolle meinte, vielleicht habe er einfach nicht mehr einen so grossen Schlafbedarf. So versuchten wir ab dann wohl oder übel ohne diese für alle so wunderbare Pause am Mittag durch den Tag zu kommen.