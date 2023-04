Deshalb ihr wichtigster Tipp: «Geschwister brauchen einen Coach, keinen Schiedsrichter.» Genauer gesagt: Statt immer erst dann einzuschreiten, wenn sich die Kinder streiten, trainieren wir mit ihnen lieber die Fähigkeiten und Lösungsansätze, die sie brauchen, um Konflikte selbständig zu bewältigen. Allison empfiehlt, in einem friedlichen Moment mit den Kindern darüber zu sprechen, zum Beispiel auf einer Autofahrt, am Familientisch oder beim Vorlesen: «Stellen wir uns vor, ein Freund hat dir deinen Zug weggenommen. Was machst du?» Und dann mit den Kindern besprechen, was wir als Erwachsene in so einer Situation tun würden.