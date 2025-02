Für das Model ist es völlig unproblematisch, mit den Kindern nackt zu baden. Natürlich nur so lange, wie keines der Kinder in sexueller Weise angefasst wird oder sich unwohl fühlt. «Sobald eines meiner Kinder sagen würde, dass es nicht mehr mit mir duschen möchte, würde ich das selbstverständlicherweise respektieren», so Leutenegger weiter. Den Shitstorm gegenüber Chrissy Teigen findet sie ungerecht und unverständlich. «Man darf ruhig etwas offener mit der Körperkultur sein» findet die zweifache Mutter. «Kinder sind noch nicht so sexualisiert, wie wir Erwachsenen und haben da sowieso einen anderen Blickwinkel drauf», sagt sie. «Wir sind doch letztlich alle nackt auf die Welt gekommen!»