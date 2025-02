Worüber sich Zwillingseltern Gedanken machen sollten

Doch mit zunehmendem Alter ändern sich die Bedürfnisse. «Im Laufe der Entwicklung wird es wichtiger, die Wünsche der Kinder miteinzubeziehen. Haben etwa Mädchen-Zwillinge unterschiedliche Vorlieben – eines mag Hosen, das andere Kleidchen –, sollten diese auch respektiert werden. Zwillinge haben oft völlig unterschiedliche Interessen, was sich auch in der Kleidung zeigt», so Zürcher.