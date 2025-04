Zehn Tipps für eine umweltbewusste Erziehung von Kindern

Eine Studie aus Schweden suggerierte vor einigen Jahren, dass Kinderkriegen umweltschädlich sei. Überbevölkerung, Klimawandel und Ressourcenknappheit waren die Schlagwörter. Die umstrittene Studie suggerierte, dass jedes neugeborene Kind jährlich fast 60 Tonnen CO 2 verursache – eine Klimaschande also. Allerdings wurde diese These mittlerweile widerlegt, unter anderem, weil auch potenzielle Nachfahren der Neugeborenen in die CO 2 -Kalkulation miteinberechnet wurden.