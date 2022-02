Baden? Erst, wenn der Dreck sichtbar ist!

Bell und Shepard sind nicht die einzigen Hollywood-Stars, die mit konventionellen Erziehungsregeln brechen. So lassen Reality-Star Kylie Jenner (24) und Rapper Travis Scott (30) Töchterchen Stormi (4) selbst entscheiden, wann sie ins Bett geht. Richtwert sei zwar 21 Uhr, sie müsse aber Eigenverantwortung übernehmen und selber wissen, ob sie sich daran halte oder nicht. Auch Kylies Schwester Kim Kardashian (41) hats in der Erziehung ihrer vier Kinder nicht so mit zu vielen Regeln. Sie sage selten Nein, erfülle ihnen jeden Wunsch und besteche sie auch mal, um zu bekommen, was sie wolle, gesteht die Reality-TV-Königin in Ellen de Generes Webshow «Mum Confessions».