Meine Tochter kommt nächstes Jahr in den Kindergarten. Bislang empfand ich sie als reif genug dafür. Doch seit ihre älteren Geschwister (Zwillinge) im Kindergarten sind und sie an den Kita-Tagen vorwiegend jüngere Kinder um sich hat, fällt sie Zuhause oft in frühkindliche Verhaltensmuster zurück. Sie bildet keine ganzen Sätze mehr, macht Babygeräusche und stellt sich unselbständig an. Ist das normal? Was kann ich dagegen tun? – Tamara