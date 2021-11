Die Antwort auf die letzte Frage zeigte sich nach Tourstart schnell: Sie haben. Nach einer eineinhalbjährigen Zwangspause freute sich das Publikum genauso auf das Programm «Cirque je t’aime!» wie die Macherinnen und Macher. Dabei hat Zirkusdirektor Muntwyler die Zeit seit dem Lockdown nicht nur als negativ erlebt: «Von einem Tag auf den anderen war der Druck weg. Ich hab erst da gemerkt, wie gross der gewesen ist.» So gab die Zeit Familie Muntwyler nicht nur die Gelegenheit, das Winterquartier in Wohlen AG richtig zu entrümpeln, sondern auch den Kopf durchzulüften. Mit umso mehr Elan startete sie in diese spezielle Zirkussaison.