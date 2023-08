Chasch du the milk in Chüelschrank stelle, per favore?», ist ein vollkommen normaler Satz im Haus von Familie Camus in Ascona TI. Hier wird dreisprachig kommuniziert, und das ist nur logisch: Mutter Gaby (54) kommt aus Effretikon ZH, Vater Henry (55) stammt aus New York. Die Kinder Viviana (19) und Dominic (16) sind grösstenteils im Tessin aufgewachsen und sprechen vor allem untereinander Italienisch.