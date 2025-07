Darum schlafwandeln Kinder häufiger als Erwachsene 

Stell dir ein Dorf mitten in der Nacht vor. Plötzlich geht in einigen Häusern das Licht an – andere bleiben dunkel. So ähnlich verhält es sich im Gehirn eines Menschen, der schlafwandelt. «Das Phänomen tritt in der Übergangsphase vom Tiefschlaf zum Erwachen auf. Dabei sind nicht alle Hirnregionen gleich aktiv», erklärt Neurologin Rositsa Neumann (50) vom Zentrum für Stress- und Schlafmedizin der Klinik Hirslanden Zürich. «Während die motorischen Fähigkeiten bereits funktionieren, befinden sich höhere kognitive Bereiche noch im Tiefschlaf.»