Warum sprichst du nicht mal mit deinem Schwager? Vielleicht merkt er ja gar nicht, dass er im Beisein seiner Geliebten zum Gockel wird. Noch besser ist es, wenn dein Mann diesen Part übernimmt oder ihr gemeinsam mit eurem Schwager redet. Wie wäre es, wenn ihr um ein kurzes Gespräch bittet und gemeinsam eure Gefühle offenlegt? «Könntest für einmal an Weihnachten auf das Witzeln verzichten? Gerade in Bezug auf die Kinder sind deine Sprüche oft deplatziert. Ich stehe nicht so drauf und bin dir dankbar für dein Verständnis.» Falls er verständnislos reagiert, bleibt hart: «Schau, uns ist das wichtig. Und in unserem Haus gelten unsere Regeln. Falls sie dir nicht passen, musst du nicht kommen.»