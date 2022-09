Deutsche Mädchen heissen wie Helene Fischers Tochter

Ein Blick über unsere direkten Grenzen zeigen ein eher klassisches Bild. Italienische Kinder heissen nach wie vor am ehesten Giulia, Martina, Chiara, Francesco, Alessandro und Andrea. Ähnlich siehts in Frankreich aus. Hier heissen die Mädchen Emily, Mia und Emma, die Buben Matéo, Gabriel und Raphaël. Maëlys hats auch in Frankreich auf die Liste geschafft, allerdings wesentlich weiter hinten als in den USA: Rang 39. Auf Platz 47 finden wir den Namen Kessy, welcher Zimtblüte bedeutet. Und auch bei Jungen gibts was Nettes: Soen auf Rang 28 heisst der Gutaussehende.