Fischer soll ihr Kind bei einer Hausgeburt entbunden haben. Geplant war die Geburt in der Klinik Starnberg, allerdings soll die Sängerin aus Gründen der Privatsphäre die Geburt in den eigenen vier Wänden vorgezogen haben. Nala landete also sozusagen direkt unter dem Weihnachtsbaum und darf mit Recht den Namen «Geschenk» tragen.