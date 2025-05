Das sind Donald Trumps elf Enkelkinder 

Kai Madison Trump (18): Die älteste Tochter von Donald Trump Jun. (47) und seiner Ex-Frau Vanessa Trump (47) ist selbst bereits ein kleiner Star: Auf Tiktok folgen ihr über eine Mio. Menschen. Kai, benannt nach ihrem Grossvater mütterlicherseits, dem Jazzpianisten Kai Ewans, wurde in New York geboren, studiert aber in Miami, wie sie kürzlich bekannt gab. Sie ist passionierte Golferin, wie ihr Grossvater, und hielt auf der Republican National Convention im Juli 2024 ihre erste öffentliche Rede, in der sie Donald Trump als «normalen Grossvater, der uns Süssigkeiten gibt, wenn unsere Eltern nicht hinschauen» bezeichnete.