Der Krieg wird das Leben von Selenskis Kindern für immer prägen

Mit zehn Jahren mit Papa vor der Kamera

Bereits bevor ihr Vater 2019 ukrainischer Präsident wurde, führten Aleksandra und ihr kleiner Bruder Kiril (9) das Leben von «Promi-Kids». Schliesslich war Wolodimir Selenski (44) vor seiner Zeit als Politiker in der Ukraine ein erfolgreicher Schauspieler und Comedian. So war Aleksandra bereits mit zehn Jahren mit ihrem Papa in einem Film namens «8 New Dates» zu sehen, zwei Jahre später in der Show «Laugh The Comedian». Abgesehen davon, war ihr Leben ziemlich normal: Sie ging zur Schule, zeichnete und sang gern und zählte Thaiboxen zu ihren Hobbys.