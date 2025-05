«Der Plan ist ein Kaiserschnitt. Und das hat Gründe»

Als weitere Diagnose hat Alexandra Maurer offenbar die des Asherman-Syndroms erhalten. Es bezeichnet Verwachsungen, beziehungsweise Verklebungen der Gebärmuttervorder- und -rückwand. Schwere Verwachsungen gelten als Ursache einer Unfruchtbarkeit. Auch sie habe die letzten Jahre als unfruchtbar gegolten, so Alexandra Maurer weiter, in erster Linie wegen eines beschädigten Endometriums, also dem Ort der Einnistung der befruchteten Eizelle. Sie habe deswegen «einige Runden IVF» gemacht, so die Moderatorin.