Der «Terminator» darf seine Enkelin nicht wickeln

Babysitten oder Windelwechseln liege aber nicht drin. Das liege allerdings nicht an ihm, so der ehemalige Gouverneur von Kalifornien. «Als meine Kinder klein waren, habe ich das getan», sagt er. Was seine Enkelin angehe, sei es allerdings etwas schwierig, an seiner Tochter vorbeikommen. «Wann immer man das Baby anfasst, sagt sie: «Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du musst es so und so machen!» Ich habe ihr gesagt «Komm schon, Katherine, ich habe schon genug Kinder gehalten. Ich weiss, was ich tue. Ich bin ein Experte.» Aber sie will lieber alles selbst machen. Ich denke, das ist normal.»