Die Schweizer Permanencen sind gerettet 

Die «Wellen» haben glücklicherweise eine andere Wirkung, unter anderem eine Vielzahl von politischen Vorstössen und Fragen in der Wintersession. Katja Berlinger legt mit vollkommener Transparenz ihre Zahlen offen und kommt so kurz vor Weihnachten zu einer Einigung mit fünf der grössten Krankenkassen. Die Kinder-Permanence mit 140 Angestellten und 80’000 Patientinnen und Patienten im Jahr ist gerettet. Vorerst allerdings nur sie. Eine allgemeingültige Lösung ist nicht in Sicht.