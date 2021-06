Die wichtigsten Sommerhitze-Don’ts bei Kindern

Das klassische Baby-Must ist in der Sommerhitze gleich dreifach verkehrt. Erstens sollte Kleidung auf keinen Fall zu eng sitzen, damit der Schweiss nach aussen getragen wird und sich abkühlt, und sich keine Hitze unter den Kleidungslagen stauen kann. Zweitens reflektieren helle Stoffe die Wärme des Körpers nach innen, was diesen noch mehr aufheizt, und sie lassen Hitze leichter durch als dunkle. Dunkle Farben nehmen die Strahlung zwar auch auf, aber nur den Ultrarot-Anteil, so schützen sie die Haut besser. Und drittens haben Babys und Kleinkinder noch keine voll ausgebildetet eigene UV-Schutzleistung. Entsprechende Schutzkleidung ist für sie in der Sommerhitze also ein Muss.