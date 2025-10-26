Diese Stars verbieten ihren Kindern Social Media 

Keira Knightley (40) sorgt gerade im Netflix-Thriller «The Woman in Cabin 10» für Streamingzahlen und Gänsehaut. Der Streifen ist sicherlich noch nicht geeignet für ihre Töchter Edie (10) und Delilah (6). In einem Interview mit BBC Radio erzählt die britische Schauspielerin jetzt, dass die beiden von ihr und ihrem Mann, dem Musiker James Righton (42) sowieso ziemlich strikt kontrolliert werden, was jede Art von Konsum auf elektronischen Gadgets angeht.
«Ich möchte sie vor diesen unregulierten Räumen, die man schlecht kontrollieren kann, schützen», so Knightley. Deshalb gelte bei ihr zu Hause: «No Social Media!» Tatsächlich hat nicht mal die Schauspielerin selbst einen verifizierten Instagram-Kanal. Und: Edie und Delilah dürfen nur Handy, ipad und Co. nur nutzen, wenn ihre Eltern in der Nähe sind und sehen können, was sie anschauen. Dabei gesteht Knithley, dass dies für sie wohl einfacher durchzusetzen ist als für andere Familien. Denn in der Schule, welche die beiden besuchen, herrscht grundsätzliches Social-Media-Verbot. «Die meisten Eltern halten sich daran für ihre Kinder, so ist das Bedürfnis auch nicht gross.»
Mit ihren strikten Regeln sind Knightley und Righton nicht allein. Auch andere prominente Eltern sind sehr streng mit ihren Kindern, was Handys, Social Media und Co angeht.
Königskinder sollen lieber Musik machen und Sport treiben
Allen voran Prinz William (43) und Prinzessin Catherine (43). In der Gesprächsserie «The Reluctant Traveler» erzählte der Thronfolger, dass für George (12), Charlotte (10) und Louis (7) schlicht ein Handyverbot gelte. Einer der Gründe: Die jungen Prinzen und die Prinzessin sollen sich auf Schule und Familie, und auf Hobbys wie Sport und Musik konzentrieren.
Bei der ständigen (Sozialen) Medienpräsenz von Victoria (51) und David Beckham (50) würde man es kaum glauben, aber solange ihre Kinder nicht volljährig sind, sind sie auf Social Media keine öffentlichen Personen. So sind die Söhne Brooklyn (26), Romeo (23) und Cruz (20) online mittlerweile genauso aktiv wie ihre Eltern. Tochter Harper (14) hat zwar seit wenigen Wochen ebenfalls einen verifizierten Instagram-Account, dieser ist jedoch privat. Sie hat darauf gerade mal 54 Follower und drei Inhalte gepostet.
Eigenes Cybersicherheitsteam für Jolies Kinder
Auch bei Heidi Klum (52) gilt: Die Social-Media-Konten der vier Kinder sind privat, solange die Kids minderjährig sind. So sind Leni (21) und Henry (20) mittlerweile fleissig online unterwegs, Johan (18) und Lou (16) haben keine offiziellen Social-Media Accounts. Im Magazin «People» erzählte Klum einst, wenn ihre minderjährigen Kinder Bilder posten, müssen die von der Mama abgesegnet sein, auch wenn die Accounts privat seien.
Am Striktesten, was das Thema angeht, ist wohl Angelina Jolie (50). Obwohl Maddox (24), Pax (21), Zahara (20) und Shiloh (19) mittlerweile erwachsen sind – einzig die Zwillinge Vivienne und Knox (17) sind noch minderjährig – sind sie alle nicht auf Social Media aktiv. Die unzähligen Accounts, die unter ihren Namen exisitieren, sind alle fake oder Fan-Seiten. Laut «Forbes» soll Jolie gar ein Cybersicherheitsteam eingestellt haben, welches das Internet und die Inhalte der sozialen Medien überwacht, mit denen ihre Kinder in Berührung kommen.