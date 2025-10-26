Diese Stars verbieten ihren Kindern Social Media 

«Ich möchte sie vor diesen unregulierten Räumen, die man schlecht kontrollieren kann, schützen», so Knightley. Deshalb gelte bei ihr zu Hause: «No Social Media!» Tatsächlich hat nicht mal die Schauspielerin selbst einen verifizierten Instagram-Kanal. Und: Edie und Delilah dürfen nur Handy, ipad und Co. nur nutzen, wenn ihre Eltern in der Nähe sind und sehen können, was sie anschauen. Dabei gesteht Knithley, dass dies für sie wohl einfacher durchzusetzen ist als für andere Familien. Denn in der Schule, welche die beiden besuchen, herrscht grundsätzliches Social-Media-Verbot. «Die meisten Eltern halten sich daran für ihre Kinder, so ist das Bedürfnis auch nicht gross.»