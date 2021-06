«Bei all den Strapazen hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt», schreibt Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi heisst. Mid den Strapazen spielt der Rapper auf den Prozess gegen seinen einstigen Geschäftspartner, Freund und Trauzeugen Arafat Abou-Chaker an. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft dem Clan-Chef unter anderem versuchte, schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue zum Nachteil von Bushido vor.