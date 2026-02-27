Heliumgefüllte Ballone schweben durch den offen gestalteten Wohn- raum, an einem Balken hängt eine Girlande. «Der Februar ist unser Feiermonat», erklärt Tanja. «Wir haben alle drei kurz nacheinander Geburts-tag und lassen die Dekoration jeweils hängen, bis alle durch sind.» Am 30. Januar wurde Luam zehn Jahre alt, Marc feiert Ende Februar seinen 52. Geburtstag. Tanja liegt mit ihrem Ehrentag dazwischen – dieses Jahr ein runder! Am 6. Februar wurde sie 50 Jahre alt. «Eine krasse Zahl», sagt sie. «Da wird einem bewusst, dass man vermutlich mehr Lebenszeit hinter sich hat als vor sich.» Angst mache ihr diese Erkenntnis nicht, im Gegenteil. Sie fühle sich vor allem dankbar. «Über das Alter zu jammern, käme mir nicht in den Sinn. Ich sehe es als Privileg. Viele Menschen haben es nicht bis dahin geschafft.»