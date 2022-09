Grace, der nicht nur ein humorvoller Geist, sondern auch ein sensibler Charakter nachgesagt wird, wollte als Mama einen anderen Weg einschlagen. Sie brachte ihren Kindern viel Liebe entgegen. Albert erinnert sich an eine «wundervolle Mutter und Person». Ihr sei es wichtig gewesen, den Kindern einen möglichst normalen Alltag zu bieten. Obwohl Albert und seine Schwestern in Monaco im Palast aufwuchsen, fühlten sie sich zuhause pudelwohl. «Unsere Eltern achteten beide darauf, dass es sich wie ein normales Zuhause anfühlte, nicht so palastig», so Albert. So habe seine Mutter zum Beispiel aus den USA Maiskörner mitgebracht und diese im Palastgarten gepflanzt, so dass Albert, Caroline und Stéphanie im Sommer frische Maiskolben ernten und essen konnten.