So macht sich Fürst Albert als alleinerziehender Vater

Während er selber noch mit strengem Protokoll und in purem Luxus aufgewachsen ist, will Fürst Albert seinen Kindern eine bodenständige Kindheit ermöglichen und sie mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten ernst nehmen. In Interviews lobt er beide Kinder für ihre Charakterzüge: Jacques sei still und ruhig, Charlene extrovertierter. Sie habe ein «flottes Mundwerk».