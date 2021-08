Diese Nachricht ist ein arger Dämpfer für all jene, die in Alberts Besuch in Südafrika Hoffnung für die Ehe des Fürstenpaars witterten. Zuletzt nämlich wurden immer wieder Stimmen laut, wonach sich das Fürstenpaar auseinandergelebt haben soll. Alberts Tante zweiten Grades stellte in der italienischen Wochenzeitschrift «Oggi» eine düstere Prognose auf. «Ich glaube, sie werden sich bald scheiden lassen», meinte Christa Mayrhofer-Dukor, basierend auf dem Tonfall ihres Neffen am Telefon.