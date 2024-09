7 Sätze, die ich als Einzelkind-Mama nicht mehr hören mag

«Ja gell, beim ersten Kind waren wir auch noch ängstlich…»

Wenn ich meinem Sohn beim Klettern oder Runterspringen helfen will, kommen sie ganz schön ungefragt. So sitzen Mehrfach-Eltern gerne mal gemütlich am Sandkastenrand, belächeln und lassen mich ungefragt wissen, dass ich gerade total Helikopter bin. Sie kennen das natürlich. Beim ersten Kind waren sie selber auch noch ängstlich. Hi hi. Nun, ich bin nicht ängstlich. Ich kenne einfach mein Kind und weiss, wann es Hilfe und Sicherheit braucht. Nämlich dann, wenn er es genau so formuliert.