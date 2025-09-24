«Also der tanzt euch schon auf der Nase rum!»

Logischerweise sind wir nicht immer konsequent. Und knicken hie und da ein. Ein Fakt, den das Umfeld gerne wieder auf das Einzelkind abschiebt. So wird uns oft gesagt, dass wir uns instrumentalisieren und manipulieren lassen. Bei Eltern, die mehr als ein Kind haben, ist das natürlich gaaaanz anders. Da ist man so busy, dass ältere Kinder halt selbständig werden müssen. Und da fehlt es an Kapazität, dass die Grossen den Eltern auf der Nase rumtanzen können. Wer hier die Logik findet, gewinnt ein Päckli Sugus.