Nick Carter öffnet nach Tod seines Bruders das Familien-Fotoalbum

Nick Carter betet für seinen jüngeren Bruder

Aaron Carter wurde nur 34 Jahre alt. Er war am 5. November tot in seinem Haus im kalifornischen Lancaster gefunden worden, nachdem bei 911 ein Notruf eingegangen war, in dem es hiess, ein Mann sei in seiner Badewanne ertrunken. Im Netz trauern viele Stars um den Verstorbenen – darunter auch dessen Ex-Freundin Hilary Duff.