Ab wann ist mein Kind zu dick?

Nehmen Kinder in der Pubertät eher zu?

Das ist unterschiedlich. Jungen legen in der Pubertät oft an Muskelmasse zu, während Mädchen eher Fettmasse aufbauen. Beides ist hormonell bedingt und völlig normal. Nur ist das eine von den Jungs gewollt und willkommen. Bei den Mädchen ist dieser Prozess meist mit Frust verbunden und dem Wunsch nicht zuzunehmen oder abzunehmen. Es ist völlig normal in der Pubertät an Gewicht zuzunehmen, das ist so vorgesehen.