Alexandra Maurer: «Am Leben zu sein, ist ein Geschenk»

Alexandras Genesung verläuft nicht linear. Es kommt zu weiteren Komplikationen: eine Lungenembolie, Wasser auf der Lunge, Nieren, die ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. «Ich durfte Lily nicht stillen. Die Medikamente, die ich zum Überleben brauchte, wären für sie giftig gewesen.» Während sie erzählt, bestellt Lily fast auf Kommando ihren Schoppen – durch Quengeln und Strampeln. Es ist das einzige Mal an diesem Nachmittag, dass sie sich unzufrieden zeigt. «Lily war von Anfang an ein einfaches Baby. Sie schläft durch und ist immer happy», sagt Greg. «Das ist wirklich erstaunlich. Ich frage mich, ob sie instinktiv gespürt hat, dass wir bereits belastet genug sind.»