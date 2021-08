Fabien: Ein herziges Detail versteckt sich in der Mitte des Babynamens: Neal ist nach seinem Papa benannt. Dieser lateinischstämmige Name hat aber eine weitere Bedeutung: Fabien ist «der Edle».



Elijah: Dieser biblische Bubenname hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Favoriten gemausert. Er ist äusserst beliebt, aber doch nicht so häufig, dass man ihn überall antrifft.