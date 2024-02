Auch Peter Pfändler hat einen Lio

Am 8. März 2018 folgte der nächste Lio mit mindestens einem berühmten Elternteil. Der Sohn von Komiker Peter Pfändler und seiner Frau Sabine ist heute fünf Jahre alt. In seinem Jahrgang schaffen es drei L-Namen in die Top-5-Liste der beliebtesten Buben-Vornamen. Liam auf Platz 1, Leon auf Platz 3 und Luca auf Platz 4. Lio selber ist auch nicht in der Top 30.